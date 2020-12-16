Владимирский донор спас пациента с онкозаболеванием крови

Фото: пресс-служба администрации Владимирской области

Житель Владимира Илья Петров стал донором костного мозга для пациента Кировского НИИ гематологии и переливания крови. Обследование показало совместимость генов владимирского донора с генами больного человека. Кировские специалисты успешно провели трансплантацию стволовых клеток, и пациент получил шанс на здоровую жизнь. Эту новость сообщила пресс-служба администрации Владимирской области.

Илье Петрову - 35 лет, он награжден нагрудным знаком «Почетный донор России». На его счету более сорока донаций крови и ее компонентов. Владимирец работает инженером-механиком в компании «РМ Нанотех». В 2017 году Илья вошел в национальный регистр потенциальных доноров костного мозга, где на данный момент находятся более 1000 доноров из Владимирской области. Банк доноров регулярно пополняется. Чем обширнее регистр, тем больше вероятность подобрать нужного донора.

Как рассказал Илья Петров, он не знаком с человеком, которому подарил шанс, но, возможно, встреча с пациентом когда-нибудь состоится.

- Многие думают, что процедура забора костного мозга – это что-то страшное и ужасное. В действительности все не так, – говорит Илья. – Тебе дают специальные препараты, которые повышают концентрацию стволовых клеток в крови, а затем забирают кровь. Процедура совершенно безболезненная и напоминает сдачу тромбоцитов.

16 декабря Илья Петров получил заслуженную награду – медаль «За содействие донорскому движению». Ей же награждены еще двое владимирских доноров - Сергей Медянкин (в 2016 году) и Анастасия Приуполина (в 2015-м).

На Владимирской областной станции переливания крови ждут всех желающих стать донором костного мозга. Для этого идеально подходят люди от 18 до 45 лет. После определения генотипа данные будут храниться в течение 15-20 лет в национальном регистре потенциальных доноров костного мозга.