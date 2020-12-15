Во Владимирской области до 15 января будут закрыты детские развлекательные центры

В связи с угрозой распространения во Владимирской области коронавируса губернатор Владимир Сипягин внес новые изменения в указ от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности».

Так, до 15 января 2021 года в области не будут работать детские развлекательные центры и игровые комнаты, в том числе расположенные на территории торговых комплексов. Но функционирование в этих заведениях развлекательных аппаратов по-прежнему допускается. Только они должны дезинфицироваться и быть на расстоянии 1,5 метра друг от друга.

Кроме того, до стабилизации эпидситуации режим самоизоляции теперь должны соблюдать и граждане с хроническими ревматоидными и аутоиммунными заболеваниями. Этой меры предосторожности по-прежнему должны придерживаться граждане с хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также беременные женщины.