В Киржаче приезжие обокрали сельхозпредприятие

В полицию, как рассказали в УМВД России по Владимирской области, обратились представители одного из сельскохозяйственных предприятий Киржачского района, обнаружившие, что у них пропало несколько металлических элементов от оборудования. Стоимость похищенных деталей составила двадцать пять тысяч рублей. Как оказалось, украли детали с территории предприятия жители соседнего района. Двое безработных, тридцатисемилетний мужчина и тридцатичетырехлетняя женщина, живущие в Кольчугинском районе, специально приехали в Киржач, чтобы совершить кражу. Увидев, что за ними никто не наблюдает, парочка злоумышленников вошла на территорию и похитила детали из металла, которые увезли на своем автомобиле. Позднее они сдали похищенное в пункт приема лома. Сейчас возбуждено уголвоное дело по статье кража.