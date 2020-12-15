Владимирских школьников предлагают отправить на каникулы с 25 декабря

Городской штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции рекомендовал руководителям муниципальных школ города Владимира закончить учебную четверть 25 декабря, а для школ с шестидневкой - 26 декабря. Впрочем, это не обязательно: как объясняют в мэрии, школы с нормативной санитарно-эпидемиологической обстановкой вправе работать по своим учебным планам и отправить детей на каникулы как и положено - накануне новогодних праздников,28-29 декабря. Решение о досрочном начале зимних каникул принимает директор школы с учетом числа заболевших учеников и учителей и издает соответствующий приказ. Кстати, городское управление образования продолжит ежедневно проверять школы и контролировать соблюдение санитарно-эпидемиологических мер.