Жительница Александровского района оклеветала знакомого

В сентябре сорокапятилетняя жительница города Струнина Александровского района, накануне поссорившаяся со знакомым, ночью в отделении полиции написала заявление. Обвинив его в покушении на убийство. Однако когда правда вскрылась, в возбуждение уголовного дела отказали. Женщина признала вину, но избежать наказания ей не удалось: за заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенном с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления, ее оштрафовали на сто тысяч рублей – это минимальное наказание, предусмотренное законом по этой статье. Приговор Александровского городского суда не вступил в законную силу и может быть обжалован