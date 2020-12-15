Еще 9 жителей Владимирской области умерли от коронавируса

15 декабря во Владимирской области лабораторно подтверждено 184 новых случая заболевания Covid-19.

13986 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 180 человек. За период наблюдения в области отмечен 401 летальный случай (плюс 9 человек).

В больницах региона действует 1709 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 89 процентов из них занято (1519), свободны – 190 коек. 14 декабря в Собинской районной больнице дополнительно развёрнуто 30 специализированных коек.

В лабораториях медицинских учреждений, Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области (Роспотребнадзора) и Приволжского исследовательского медицинского университета (Нижний Новгород) за минувшие сутки проведено 2922 исследования на Covid-19.

Номер телефона «горячей линии» Департамента здравоохранения Владимирской области по вопросам профилактики и лечения коронавирусной инфекции: 8 (800) 350-17-33. Колл-центр работает ежедневно, включая выходные, с 08:00 до 20:00. Обращения граждан также принимаются в виде текстовых сообщений по воцапу или вайберу по номеру 8 (904) 252-90-02.