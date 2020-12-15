Сотрудники ГИБДД дежурят на водоемах Владимирской области

Из-за морозов толщина льда на водоемах области достигла 10 - 25 сантиметров. Однако это не означает, что он безопасен для массового выхода, рыбалки и катания на коньках, поскольку по своей структуре он везде неоднороден.

В последние выходные дни жители региона устремились на водоемы для отдыха и катания на коньках, в том числе целыми семьями. Сотрудники МЧС напоминают о том, что безопасной для массового катания является толщина льда от 25 сантиметров. Кроме того, не рекомендуется выезжать на середину водоемов – там традиционно толщина льда меньше, чем у берегов.

Категорически запрещено выезжать на лед на машинах. хотя автомобилисты устраивают на замерзших водоемах настоящие гонки! Во Владимирской области нет официальных ледовых переправ, а значит автолюбителей могут оштрафовать. Сейчас установлены знаки, запрещающие подъезд автомобилей, дежурят экипажи ГИБДД.

Напоминаем, что в этом сезоне на водоемах региона уже произошло 3 происшествия с провалом людей под лед, в результате которых 1 человек был спасен, 2 погибли.

Кстати, синоптики прогнозируют потепление. Если оттепель продержится от трех дней и более, прочность льда будет снижена на четверть и постепенно будет уменьшаться.