Владимир убирают 54 единицы техники и 82 дворников

Центр управления городскими дорогами оперативно убирает город от снега, который начался утром 15 декабря. Сегодня на улицы города Владимира вышли 54 единицы техники и 82 рабочих ручной уборки.

С раннего утра на автомобильных дорогах города была распределена песко-соляная смесь для предупреждения образования снежного наката. Одновременно с этим дворники чистят остановки, лестничные сходы, пешеходные переходы, подходы к социальным объектам.

Как сообщил заместитель директора муниципального «Центра управления городскими дорогами» Николай Дятлов, каждый сотрудник ручным способом убирает за смену около 500 кв. м. Общий объем работ по ручной снегоуборке - более 115 тысяч кв. м.

По вопросам уборки города Владимира можно позвонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49.

В управлении ЖКХ администрации города работает «горячая линия». Жаловаться на качество и оперативность уборки территорий многоквартирных домов управляющими компаниями можно по телефону 53-26-30 с 08.30 до 17.00 в рабочие дни, а в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу - по телефону 05 ежедневно, круглосуточно.