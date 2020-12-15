Ссора ковровчан из-за сигареты закончилась убийством

Владимирский областной суд оставил без изменений приговор Ковровского городского суда, который оспаривал осужденный. Как установлено судом, в мае прошлого года двое знакомых в Коврове поссорились на одной из улиц из-за мелочи: один из них оказался дать приятелю сигарету. Около нежилого дома мужчины поругались, потом подрались, упали на крыльцо «заброшки». Просивший сигарету оказался в низу, но, лежа на спине, продолжал удерживать знакомого. И тогда оказавшийся сверху ковровчанин достал нож, который носил с собой. И дважды ударил в шею приятеля. Раненый умер на месте происшествия от острой массивной кровопотери. Осужденный вину признал частично: он уверял, что убивать знакомого не хотел. Но его признали виновным в убийстве и дали восемь лет колонии строгого режима. Жалобы осужденного и защитника, посчитавшими приговор слишком суровым, оставили без удовлетворения.