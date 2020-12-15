Супруги из Суздаля задолжали около трехсот тысяч рублей своим маленьким детям

В Суздале вынесены приговоры по делам о неуплате алиментов на содержание несовершеннолетних детей сразу двум местным жителям – мужу и жене. Супруги родили троих детей, но о малышах не заботились. Они злостно уклонялись от уплаты алиментов, а в результате за четыре месяца задолжали каждому из трех несовершеннолетних детей около ста тысяч рублей. В судебном заседании подсудимые вину в совершенном преступлении признали и полностью раскаялись. Суд назначил им наказание – по восемь месяцев исправительных работ сроком с удержанием в доход государства 5% заработка ежемесячно. Кроме того, им все же предстоит заплатить долги по алиментам. Приговоры в законную силу не вступили.