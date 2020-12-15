В Коврове женщина не могла попасть в квартиру, потому что сын крепко спал

Вечером 14 декабря в поисково-спасательный отряд Коврова поступило сообщение, что в квартире один ребенок и он не открывает дверь.

- Прибыв на место выясняется, что подросток 16 лет не отзывается очень длительное время. Дверь заперта на "ночник". Женщина очень взволнована и еле сдерживается. - рассказал Михаил Быков, сотрудник поисково-спасательного отряда.

Дверь открыли очень быстро. Оказалось, что парень просто крепко спал.

Днем ранее отряд ездил по еще одному вызову. В квартиру не могли попасть родственники женщины, которые пришли ее проведать. Женщина закрыла замки в квартиру изнутри. На стук и шум не отзывалась. По информации, полученной от оперативного дежурного, у родственников были подозрения, что у женщины может быть приступ и ей срочно требуется медицинская помощь.

- Прибыв на место вызова сразу начали выбивать замок. В течение 3-5 минут доступ в квартиру был обеспечен. Женщина сидела на полу, без видимых повреждений. По ее словам, она самостоятельно села на пол, а встать уже не смогла. Помощь медиков не понадобилась, - рассказал Михаил Быков.