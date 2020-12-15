За полгода во Владимирской области продали чая на 661,5 миллиона рублей

15 декабря отмечается Международный день чая. Его учредили в 2005 году.

По данным Владимирстата, во Владимирской области в январе-сентябре этого года продажа чая составила 661,5 миллиона рублей, 98,3% к январю- сентябрю прошлого года в сопоставимых ценах.

В ноябре 2020 года средняя цена на черный байховый чай в нашем регионе составила 861,51 рублей за кг, на черный байховый пакетированный чай – 61,59 рублей за 25 пакетиков. Цены на зеленый чай за год увеличились на 9,5%.

Кстати, материалы выборочного исследования бюджетов домашних хозяйств говорят нам о том, что сельские жители тратят на покупку чая больше денег, чем городские.