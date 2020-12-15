На пожаре в Муромском районе погиб мужчина

Фото с сайта МЧС

15 декабря в 4 часа утра в МЧС сообщили о пожаре в частном доме в деревне Иваньково Муромского района.

- Из-за позднего сообщения, на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений дом уже полностью был охвачен огнем. Площадь пожара составила 54 кв. м. При разборе конструкций на месте пожара был обнаружен погибший мужчина, личность устанавливается, - рассказали в областном управлении МЧС.

К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 12 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.