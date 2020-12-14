В Гусь-Хрустальном будут судить бухгалтера, оплатившую окна и технику для городского управления образования деньгами родителей

Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования». Уголовное дело возбудили в июне этого года после прокурорской проверки. Как выяснилось, в 2019 году в здании, где в настоящее время расположены городское управление образования и муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования» вместе с городским управлением образования, установили 23 пластиковыз окна, в это де время для двух муниципальных учреждений образования приобретена дорогостоящая компьютерная техника, мебель и жалюзи. Всего на эти приобретения потратили около 1,3 миллиона рублей. Но бухгалтер использовала деньги со счетов детских садов - родительская плата), к которым у неё, как у начальника, был доступ. Не прилупреждая заведующих детских садов, она договорилась с индивидуальным предпринимателем об установке окон, поставке оргтехники и жалюзи и оплатиоа договора, хотя эти траты вопреки требованиям действующего законодательства средства израсходованы на цели, не связанные с деятельностью дошкольных учреждений. Вину женщина не признала. Кстати, новые пластиковые окна Госинспекция по охране культурного наследия Владимирской области потребовала демонтировать, ведь здание, где из установили - исторический памятник. Но чиновники обжаловали это постановлени в суде, решение пока не вынесено.