Во Владимире отремонтируют мост у ДДЮТ

Администрация города Владимира ищет компанию, которая выполнит работы по ремонту моста на улице Мира, расположенного на повороте к Дворцу детского (юношеского) творчества. Подать заявку на участие в тендере можно до 18 декабря. Победителю предстоит разобрать конструкции существующего моста и подходов, расчистить пространство под мостом, обустроить освещение, опоры и мостовое полотно, сделать дорожную разметку, организовать водосток и вывезти мусор. На все работы предусмотрена гарантия. На сам мост, опоры и сети наружного освещения – 8 лет, на покрытие и барьер – 5 лет, на дорожную разметку – три года. Все работы нужно выполнить с 10 мая до 1 ноября следующего года.