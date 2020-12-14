Владимирские общественники организуют благотворительный вечер, средства с которого пойдут на подарки больным детям

Представители общественной организации «Палата защиты прав пациентов» организуют благотворительный творческий вечер, на котором выступят с прозой и стихами активисты Алла Абатурина и Марья Аксенова. Также на мероприятие приглашен специальный гость - музыкальный коллектив «Старт».

Мероприятие пройдет в соответствии с санитарными требованиями Роспотребнадзора. Вход стоит 200 рублей. Все средства, собранные на благотворительном вечере, пойдут на покупку новогодних подарков подопечным «Палаты защиты прав пациентов» - тяжелобольным детям.

Вечер запланирован 24 декабря в 19.00 в ресторане «Сохо» (ул. Девическая, 1). Если вы не можете присутствовать, но хотите помочь с покупкой подарков - переведите сумму на номер 89308393409, который привязан к карте, с пометкой «благотворительность».