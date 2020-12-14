Во Владимире отремонтировали тринадцать с лишним километров дорог

В областной столице за год в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировали 11 участков улично-дорожной сети общей протяженностью более 13,3 километров. Площадь отремонтированных дорог - почти 170 тысяч «квадратов», тротуаров - более 19 тысяч квадратных метров. Отремонтировали дороги на проспекте Ленина (от ул. Чайковского до ул. Верхняя Дуброва), улицах Верхняя Дуброва (от ул. Василисина до ул. Фатьянова), Усти-на-Лабе (от ул. Луначарского до ул. Электрозаводской), Луначарского (от ул. Батурина до ул. Усти-на-Лабе), Мира (от ул. Горького до ул. Усти-на-Лабе), Батурина (от ул. Северная до д. № 28 по ул. Батурина), Судогодское шоссе (от моста через р. Клязьму до ул. Центральная мкр. Коммунар), Ерофеевский спуск (от ул. Подбельского до Судогодского шоссе), автодорога Ладога-Лунево (2,94 км от поворота на д. Уварово), проспект Строителей (от дома №14 по пр. Строителей до пересечения с ул. Мира) и Октябрьский проспект (от д. №9 до д. №11 по Октябрьскому проспекту). Также во Владимире в рамках этого проекта установили два светофора на перекрестке улиц Верхняя и Нижняя Дуброва и в районе дома № 65 по проспекту Ленина. Как отмечают в мэрии, на все работы установлена пятилетняя гарантия. На следующий год на ремонт городских дорог также предусмотрено 250 миллионов, которые выделят из федерального и городского бюджетов.