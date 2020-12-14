Житель Петушинского района совершил 22 кражи

Сорокатрехлетний местный житель обвиняется в серии краж. С октября прошлого года и по май этого в полицию поступило несколько сообщений о пропаже имущества из дач, гаражей и хозяйственных построек, расположенных на территории Покрова. Злоумышленник, взламывая окна и двери, проникал в помещения и похищал автомобильные шины, телевизоры, электроинструменты, бытовую технику и велосипеды. Общая сумма ущерба составила около 700 тысяч рублей. Похитив чужое имущество, он уезжал в соседнюю область и продавал чужое добро по дешевке в скупках и ломбардах. Часть похищенного полицейские нашли и вернули хозяевам. Сейчас уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.