Глава Петушинского района ушел в отставку

14 декабря депутаты Петушинского района приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы администрации района Сергея Великоцкого в связи с отставкой по состоянию здоровья. Напомним, уже бывший глава руководил администрацией с 2014 года. На следующем заседании депутаты создадут конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы администрации Петушинского района, определят порядок и условия проведения конкурса, а также установят сроки подачи документов от претендентов. Временно исполнять обязанности главы районной администрации с 15 декабря будет первый заместитель главы администрации района Александр Курбатов.