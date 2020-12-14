Во Владимире из аварийных домов переселили 72 человека

На начало декабря в рамках реализации муниципальной программы в областной столице расселили 72 человека, занимавшие 25 жилых помещений общей площадью 955,51 кв. м, квадратных метров. Два аварийных дома располагались в микрорайоне Оргтруд = на улицах Молодежная и Октябрьская, остальные - на улицах Княгининской, Гоголя, Чернявского, Музейной и Гагарина. В этом году за изымаемые квартиры заплатили 67 собственникам 23 жилых помещений, общая площадь которых составила 864,41 квадратных метра. Для пяти переселенных жителей, занимавших ранее в аварийном фонде жилые помещения по договорам социального найма, приобрели две квартиры общей площадью 91,1 «квадратов».