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Общество

Во Владимире из аварийных домов переселили 72 человека

Расселили семь аварийных домов
Ирина Мальцева
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На начало декабря в рамках реализации муниципальной программы в областной столице расселили 72 человека, занимавшие 25 жилых помещений общей площадью 955,51 кв. м, квадратных метров. Два аварийных дома располагались в микрорайоне Оргтруд = на улицах Молодежная и Октябрьская, остальные - на улицах Княгининской, Гоголя, Чернявского, Музейной и Гагарина. В этом году за изымаемые квартиры заплатили 67 собственникам 23 жилых помещений, общая площадь которых составила 864,41 квадратных метра. Для пяти переселенных жителей, занимавших ранее в аварийном фонде жилые помещения по договорам социального найма, приобрели две квартиры общей площадью 91,1 «квадратов».