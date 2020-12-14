В Ковровском районе коек для пациентов стало больше

Владимирстат подсчитал, сколько больниц поликлиник входит в систему здравоохранения Владимирской области. В регионе по сравнению с 2018 годом количество больничных учреждений не изменилось и составило 58. Больше всего их в областном центре - 21, а на втором месте Ковровский и Муромский районы – там по шесть таких учреждений. А вот количество коек для пациентов в больницах постоянно меняется. Например, в Ковровском районе их стало больше на 69 мест и за 2019 год их насчитали 1051, а в 2018 году их было 982. Обратная ситуация сложилась в Александровском районе. Там за 2019 год количество больничных коек сократилось на 40 по сравнению с 2018 годом, когда их насчитывалось 674.