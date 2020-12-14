Гусевчане за один день обокрали четыре дачи

Сначала через незапертое окно два товарища незаконно проникли в дом садового товарищества и похитили продукты – от чая до пшена, пару рабочих перчаток и тонометр. Сразу после этого они с помощью металлического прута взломали дверь еще в один дом, где масштабно набрали макарон, крупы, чая, кофе, консервами, сладостями, прихватили пару чайников, бензиновый генератор, стоивший десять тысяч рублей, а также из-под навеса во дворе похитили велосипед марки Stem. Позже, проникнув в третий дом, они похитили нож и немного продуктов – всего на 360 рублей, а в четвертом доме они утащили чай, кофейник и перчатки. За кражу один из злоумышленников, судимый, получил два года и три месяца колонии строгого режима, а второй получил полтора гола условно.