Во Владимирскую область поступило 1300 доз вакцины от коронавируса

Во Владимирскую область поступило 1300 доз вакцины от новой коронавирусной инфекции "Спутник V". Это на 200 доз больше запланированного объема. Власти региона даже открывают дополнительно еще один прививочный пункт к шести ранее объявленным.

300 доз поступило в Городскую клиническую больницу №5 города Владимира, по 250 – в Центральную городскую больницу города Коврова и Муромскую городскую больницу №3, по 150 – в Гусь-Хрустальную городскую больницу и Петушинскую районную больницу, по 100 – в Александровскую и Камешковскую районные больницы. В первую очередь вакцинация охватит медперсонал, учителей и соцработников.

Вакцинация противопоказана людям, у которых хронические заболевания в стадии обострения, тяжелые аллергии, беременным или кормящим грудью, а также лицам старше 60 лет. Кроме того, с момента последней прививки от других заболеваний должно пройти не менее месяца, а с момента заболевания Covid-19 – не менее 6 месяцев. Вакцина "Спутник V" является двухкомпонентной, то есть уколоться нужно дважды. Второй раз через 21 день после первой прививки.