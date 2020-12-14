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Коронавирус Covid-19

Во Владимирскую область поступило 1300 доз вакцины от коронавируса

Это на 200 доз больше запланировано
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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Во Владимирскую область поступило 1300 доз вакцины от новой коронавирусной инфекции "Спутник V". Это на 200 доз больше запланированного объема. Власти региона даже открывают дополнительно еще один прививочный пункт к шести ранее объявленным.

300 доз поступило в Городскую клиническую больницу №5 города Владимира, по 250 – в Центральную городскую больницу города Коврова и Муромскую городскую больницу №3, по 150 – в Гусь-Хрустальную городскую больницу и Петушинскую районную больницу, по 100 – в Александровскую и Камешковскую районные больницы. В первую очередь вакцинация охватит медперсонал, учителей и соцработников.

Вакцинация противопоказана людям, у которых хронические заболевания в стадии обострения, тяжелые аллергии, беременным или кормящим грудью, а также лицам старше 60 лет. Кроме того, с момента последней прививки от других заболеваний должно пройти не менее месяца, а с момента заболевания Covid-19 – не менее 6 месяцев. Вакцина "Спутник V" является двухкомпонентной, то есть уколоться нужно дважды. Второй раз через 21 день после первой прививки.