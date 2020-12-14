В Кольчугине нетрезвый мужчина ударил приятеля ножом

8 декабря в полицию поступило сообщение , что на одной из улиц Кольчугина обнаружен мужчина с ранением. По адресу выехала следственно-оперативная группа. Потерпевшего госпитализировали, а позже он сказал, что не знает, кто ударил его ножом.

По данным УМВД по Владимирской области, полицейские установили, из какого дома вышел мужчина и задержали подозреваемого - 42-летнего приятеля потерпевшего. Установлено, что в ходе распития спиртного между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого задержанный ударил приятеля ножом, после чего последний вышел из квартиры. Прохожие, увидев на улице мужчину со следами крови на одежде, вызвали скорую помощь.

Объяснить, почему сразу не рассказал полицейским, где получил ранение, потерпевший не смог. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчина арестован.