Фотоальбом XX века поможет в возрождении Детского музейного центра во Владимире

фото с сайта ВСМЗ

Алексей Поляков – член Попечительского совета Фонда развития Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника – передал в дар музею альбом, посвященный Владимирской духовной семинарии.

Этот альбом, как и альбомы о других учебных заведениях, был издан в 1913 году к 300-летию Дома Романовых. До недавнего времени в коллекции музея такой книги не было.

Копии опубликованных в этом редком издании фотографий, запечатлевших интерьеры Владимирской семинарии, будут использованы в работе над обновленной экспозицией Детского музейного центра «Прогулка по старому городу». Ее создание музейщики планируют завершить в ближайшее время, а первую часть открыть для посетителей уже в декабре этого года.