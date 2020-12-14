У жителей Коврова будут покупать раздельно собранные отходы

фото АВО

В Коврове на улице Строителей в рамках пилотного проекта открыт экспериментальный экопункт приема раздельно накопленных отходов для передачи их на объекты утилизации.

В Ковровском районе нет мусоросортировочного комплекса, ближайший находится во Владимире, поэтому компания «ЭкоГрад» и региональный оператор «Биотехнологии» решили отбирать отходы на переработку с помощью местных жителей. В экопункте можно за деньги сдать пластиковые и стеклянные бутылки, стеклянные банки, картон, бумагу, газеты, журналы, старые книги, пленку.

Экопункт представляет из себя блок-контейнер, оборудованный для автономности солнечными батареями. На его фасаде размещено изображение для какого вида мусора он предназначен, также в нем есть касса и компьютер. Отобранный мусор спрессуют на базе и отправят для дальнейшей переработки.

В планах установить в Коврове еще 2 экопункта на улицах Фрунзе и Фурманова, а в перспективе предполагается разместить их в каждом микрорайоне.

Аналогичный проект «Биотехнологии» планируют реализовать и во Владимире, места для размещения 15 экопунктов будут согласованы с городской администрацией.