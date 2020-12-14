В Муроме в парке 50-летия появятся динозавры

фото из инстаграма Евгения Рычкова

Глава округа Муром Евгений Рычков в своих социальных сетях рассказал, что в парке 50-летия поселится семейство динозавров.

- Событие, казалось бы, рядовое, но сейчас, когда так много тревожной информации, связанной с коронавирусом, хочется порадовать маленьких муромлян и их родителей даже такими мелочами, - написал в инстаграме Евгений Рычков.

Как сообщает интернет-портал Муром-24, всего планируют установить пять парковых фигур динозавров. Высота Стегозавра - более двух с половиной метров. Это самая большая фигура. А самый маленький - Тиранозавр - высотой всего полтора метра.