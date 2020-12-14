Во Владимире пройдет большая выставка работ художника Валерия Кокурина

фото Центра ИЗО

Валерий Кокурин - яркий представитель Владимирской школы живописи. Произведения художника всегда узнаваемы среди картин его соратников, народных художников РФ Владимира Юкина и Кима Бритова. Отмечая достоинства каждого из художников, критики подчеркивали более утонченную манеру письма Валерия Кокурина, его склонность к импровизации.

Темы пейзажных композиций художника - природа владимирского края, деревеньки и небольшие города с их старинными улочками и пестрыми базарами, веселые народные праздники и гуляния, памятники древней архитектуры. Кокурин - врожденный колорист, яркая цветовая гамма его полотен рождает ощущение праздника.

Его картины находятся в коллекциях Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, а также в музеях и частных собраниях многих стран мира.

В экспозицию масштабной ретроспективной выставки живописца в большом зале центра ИЗО войдут его произведения, выполненные в технике пастели и масляной живописи в разные периоды творческой жизни.

Выставка будет работать до 17 января. Цена билета: 50-100 рублей.