Владимирские компании экспортируют древесину в Италию и кофе в Молдову

С 4 по 10 декабря по данным управления Россельхоза по Владимирской области, из региона в Эстонию, Италию и Украину отгружено 5878 кубометров пиломатераилов, в Азербайджан, Таджикистан, Казахстан, Абхазию и Сербию – более 24 тысяч штук изделий из древесины. В Грузию отправили сорок тонн торфа, в Узбекистан более двух тысяч коробок из гофрокартона, а в Молдову почти три с половиной тонны жареного кофе. Поставляют свои товары владимирские производители и по стране. Например, за это время в Московскую область ушли 86 кубометров бревен хвойных пород, в Рязанскую и Нижегородскую – 144 кубометра пиломатериалов, в Самарскую – 400 тонн крупы. А из Белоруссии в регион ввезли более 16 тонн льна и 69 с половиной тонн соевого шрота, из Киргизии – 22 тонн сушеной фасоли, из Турции – 19,8 тонн миндаля.