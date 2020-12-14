Владимирский почтальон похитила из кассы более 96 тысяч рублей

УФСБ России по Владимирской области вместе с отделом безопасности УФПС Владимирской области АО «Почта России» обнаружило, что пятидесятилетний заместитель начальника одного из отделений почтовой связи УФПС Владимирской области АО «Почта России» присвоила чужое имущество, используя свое служебное положение. По версии следствия, в октябре этого года женщина на работе в почтовом отделении, используя свое служебное положение и доступ к информационной системе ЕАС, похитила из кассы вверенные ей деньги на общую сумму более 96 000 рублей, которые предназначались для выдачи жителям Владимира. Сейчас в отношении экс-почтальона возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ – «присвоение». Ей грозит крупный штраф или до шести лет лишения свободы.