В Кольчугине из-за неисправной печи в доме погибли трое человек

Фото: пресс-служба МЧС

13 декабря в 21.31 в пожарную охрану сообщили о возгорании в двухквартирном жилом доме в Кольчугине. В течение нескольких минут на место прибыли сотрудники МЧС. Из-за позднего обнаружения пожара жильцами улицы и позднего звонка огонь распространился на всю площадь дома - 63 квадратных метра. Пламя могло перекинуться на стоящие рядом постройки, но пожарные не допустили этого.

В одной из горящих квартир в ходе тушения были найдены тела троих человек - это мужчины 1974 и 1989 годов рождения и женщина 1971 года рождения. Хозяйка второй квартиры в момент ЧП находилась на работе. Для выяснения обстоятельств на место выехали специалисты испытательной пожарной лаборатории.

- По предварительной информации, причиной пожара могла послужить неисправность печного оборудования, работающего в квартире, где находились трое человек. Также дознавателям стало известно, что граждане вели асоциальный образ жизни, в связи с чем не уделяли должного внимания работе печного оборудования, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

К ликвидации последствий привлекались пять единиц техники и 13 человек личного состава.