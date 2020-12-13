С начала года во Владимирской области пропали 548 человек, найдены погибшими 36

Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" сообщают статистику с января 2020 года по 30 ноября. За это время в отряд поступило 520 заявок на поиск 548 человек. Из них в лесу потерялись 268, в городе - 280. Из общего числа пропавших 102 человека - дети до 18 лет.

457 пропавших нашли живыми, погибшими - 36. Из них 100 детей живы, двое мертвы. Силами добровольцев был найден 71 человек. Остаются ненайденными 30.

25 заявок на поиск пришлось отклонить - родственники не всегда пишут заявление в полицию о пропавшем, а волонтеры работают только после поступившего заявления в УМВД. Также добровольцы не ищут людей с большими сроками пропажи.