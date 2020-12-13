Во Владимире в результате столкновения фуры и иномарки пострадали два человека, включая ребенка

Фото: пресс-служба МЧС

13 декабря в районе полпервого дня на ул. Растопчина во Владимире 48-летний водитель "КИА" при развороте на красный сигнал светофора столкнулся с грузовым автомобилем "МАЗ". На место выехали подразделения МЧС, скорая медицинская помощь, ГИБДД. В результате аварии пострадал водитель машины "КИА" и его 12-летний пассажир.

- Сотрудниками МЧС проводилось деблокировка пострадавших. Всего к ликвидации аварии привлекались восемь человек, четыре единицы техники, в том числе от МЧС два человека и одна единица техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.