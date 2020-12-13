Во Владимирской области занято 92% коек для больных коронавирусом

По состоянию на 13 декабря в больницах региона действуют 1679 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 92 процента из них занято (1537), свободны 142 койки. По данным департамента здравоохранения Владимирской области, все инфекционные госпитали региона обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами. Создан запас лекарственных препаратов, используемых для лечения новой коронавирусной инфекции и пневмонии.

В лабораториях медицинских учреждений, Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области (Роспотребнадзора) и Приволжского исследовательского медицинского университета (Нижний Новгород) за минувшие сутки проведено 3204 исследования на Covid-19.

За сутки в области - рекордный прирост заболевших. Подтверждено 194 новых диагноза Covid-19. Из них 46 – во Владимире, 19 – в Гусь-Хрустальном, 21 – в Муроме, 15 – в Коврове, 13 – в Вязниках, 10 – в Петушках, по 8 – в Александрове, Суздале и Юрьеве-Польском, по 7 – в Гороховце и Радужном, по 6 – в Камешкове и Собинке, по 5 – в Киржаче, Красной Горбатке и Меленках, 4 – в Кольчугине, 1 – в Судогде. Всего в области зарегистрировано 15272 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Подробную статистику, сколько выздоровевших и умерших, мы писали здесь.