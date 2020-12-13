При разборе завалов после пожара в Струнине обнаружено тело мужчины

Фото: пресс-служба МЧС

Сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы после пожара в четырехквартирном доме в Струнине Александровского района. Возгорание случилось ночью 13 ноября. Пламя распространилось на всю площадь дома - 300 квадратных метров. В нем проживали 11 человек, включая двух детей. Сейчас жильцы находятся у родственников. Местная администрация будет решать вопрос о их дальнейшем проживании.

Изначально сообщалось, что жители эвакуировались из дома самостоятельно, до приезда пожарных. О пострадавших и погибших речи не шло. Но сейчас в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области дополнили информацию: при разборе сгоревших конструкций пожарные обнаружили погибшего - это мужчина 1966 года рождения.