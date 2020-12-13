В Струнине в результате пожара без жилья остались 11 человек, в том числе два ребенка

Фото: пресс-служба МЧС

Мы уже сообщали, что ночью 13 декабря в Струнине загорелся четырехквартирный жилой дом. Так как жильцы не сразу обнаружили пламя, огонь распространился на весь дом - площадь составила 300 квадратных метров. От огня пострадала кровля и внутренняя отделка всех четырех квартир. Жители дома самостоятельно эвакуировались до приезда пожарных.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области сообщают новые подробности: в доме проживали 11 человек, включая двух детей.Сейчас они размещены у родственников. Местная администрация решает вопросы по оказанию необходимой помощи пострадавшим жильцам от пожара. Известно, что в ноябре 2020 года сотрудниками администрации проводилась профилактическая работа с жителями этого дома: им рассказывали о правилах пожарной безопасности в быту. Но, видимо, жители просто растерялись, когда пожар случился в их доме. Даже в МЧС о возгорании сообщили не они, а прохожий.

На месте пожара для выяснения причин работают специалисты испытательной пожарной лаборатории МЧС России.