Полицейские начали проверку по факту избиения подростка в Александровском районе

11 декабря в одной из социальных сетей Александровского района была опубликована видеозапись инцидента с участием подростков - несовершеннолетние избивают девочку.

В полицию заявлений или сообщений о данном инциденте не поступало. Но сотрудники полиции 11 декабря все равно начали проверку по факту выхода видеозаписи.

- В этот же день все участники конфликта были установлены инспекторами по делам несовершеннолетних ОМВД России по Александровскому району. Несовершеннолетние вместе с законными представителями были доставлены в ОМВД. С их слов, конфликт произошел 9 декабря. С каждой участницей конфликта проведены профилактические беседы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.

Сейчас проверка продолжается. Правоохранители примут законное процессуальное решение.