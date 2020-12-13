В Струнине сгорел многоквартирный жилой дом

Фото пресс-служба МЧС

13 декабря в районе 12 ночи пожарным сообщили о возгорании в многоквартирном жилом доме в Струнине. Из-за позднего звонка на момент прибытия пожарных подразделений дом горел по всей площади, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.

Пострадавших и погибших нет. К ликвидации последствий пожара привлекались пять единиц техники и 15 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают, из-за чего мог загореться жилой дом.