Владельца земли в Суздальском районе оштрафовали за запущенные участки

Владелец двух участков сельхозназначения в Суздальском районе не занимался земле с 2018 года. Земля на площади почти 38 тысяч «квадратов» заросла сорняками, деревьями и кустарниками, восемь с лишним тысяч квадратных метров завалили песком и глиной, смешанными со строительным и бытовым мусором. Кроме того, часть участков – восемьдесят квадратных метров – была захламлена железобетонными столбами. Как отмечают в региональном управлении Россельхознадзора нарушения на этих участках выявляли с 2018 года, собственника не раз привлекали к административной ответственности и обязывали привести землю в порядок. В очередной раз его оштрафовали на тридцать тысяч рублей, а сейчас владимирское управление Россельхознадзора обратилось в суд, чтобы обязать владельца ввести с сельскохозяйственный оборот эти участки.