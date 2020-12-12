Житель Камешково получил срок за попытку продать знакомой наркотики

Камешковец еще в мае 2018 года предложил своей знакомой купить у него марихуану. Девушка согласилась, они договорились встретиться возле центрального входа на местный стадион «Труд». На состоявшейся встрече местный житель продал приятельнице более шестнадцати грамм наркотика. Но она в тот момент действовала в рамках проводимого сотрудниками ОМВД России по Камешковскому району оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» и добровольно отдала запрещенное вещество полиции. А задержанный камешковец признал вину, но это ему не помогло. За незаконный сбыт наркотического средства в значительном размере, с учетом ранее вынесенного приговора, он получил восемь с половиной лет, которые ему предстоит провести в колонии особого режима. Он обжаловал приговор, но его оставили без изменения.