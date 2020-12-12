Ковровчанин, посчитав, что ему недоплатили, забрал чужую технику

Двадцатишестилетний житель Коврова за плату помогал другому горожанину делать ремонт. Но спустя несколько недель общей работы ковровчанин, занимавшийся ремонтными работами, сообщил молодому напарнику, что его не устраивает качество работ последнего, работать вместе он больше не желает. После этого он рассчитался с двадцатишестилетним помощником. Но, как рассказали в УМВД России по Владимирской области, молодой человек, посчитав, что ему заплатили не все положенное, самовольно забрал из квартиры напарника бытовую технику и мебель, стоившие более 6 500 рублей, которые перевез на новое место жительства. Обнаружив пропажу вещей, их владелец обратился в полицию. Правоохранители нашли подозреваемого, вину он признал, ущерб полностью компенсировал. Уголовное дело по статье «самоуправство» сейчас направлено в суд.