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Происшествия

Житель Киржача устроил разборки за магазином «Надежда»

За это он получил условный срок
Ирина Мальцева
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Вечером в конце октября прошлого года житель Киржача поссорился с местным жителем и в результате они решили поговорить на площадке за местным магазином «Надежда». Во время разборок местный житель выхватил нож и умышленно ударил соперника ножом в грудь с левой стороны. В результате у раненого мужчины оказалось повреждено сердце, а медики посчитали, что ему причинен тяжкий вред здоровье. Нападавший вину признал и раскаялся. Приговором Киржачского за применение тяжкого вреда здоровью с помощью ножа киржачанин получил два с половиной года условно с испытательным сроком три года.

Криминал