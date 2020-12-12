Житель Киржача устроил разборки за магазином «Надежда»

Вечером в конце октября прошлого года житель Киржача поссорился с местным жителем и в результате они решили поговорить на площадке за местным магазином «Надежда». Во время разборок местный житель выхватил нож и умышленно ударил соперника ножом в грудь с левой стороны. В результате у раненого мужчины оказалось повреждено сердце, а медики посчитали, что ему причинен тяжкий вред здоровье. Нападавший вину признал и раскаялся. Приговором Киржачского за применение тяжкого вреда здоровью с помощью ножа киржачанин получил два с половиной года условно с испытательным сроком три года.