Плата за коммуналку в следующем году во Владимирской области вырастет на 5,4 процентов

В следующем году плата за коммуналку вырастет на 5,4 процента – это максимально возможное повышение тарифов во всех 111 муниципалитетах Владимирской области в 2021 году. По максимуму платежи вырастут для 23 тысяч жителей региона. Но для большинства владимирцев повышение будет меньше – средний рост по области 3,4 процентов. Но в первом полугодии поднимать тарифы не будут, повышения произойдут с 1 июля. Также в областном бюджете заложили сто тысяч рублей на меры соцподдержки. В 16 городах и районах для соблюдения ограничений по росту коммунальной платы предусмотрены субсидии, запланированные расходы местных бюджетов на эти цели – более восемнадцати с половиной миллионов рублей.