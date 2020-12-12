Во Владимирской области занято 87 процентов коек для пациентов с коронавирусом

В регионе начинает снижать процент занятых коек, предназначенных для больных с новой коронавирусной инфекцией. Если два дня назад в области были заняты 89 процентов коек, вчера – 88, то на 12 декабря занято 87% коек в инфекционных госпиталях – 1459. Всего в области развернуто 1679 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, 220 свободны. До 18 декабря планируется развернуть еще 230 коек во Владимире и Радужном. Также в области продолжают активно делать тесты на коронавирус, в лабораториях медицинских учреждений, Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области (Роспотребнадзора) и Приволжского исследовательского медицинского университета (Нижний Новгород) за минувшие сутки проведено 4249 исследований на Covid-19. Уточнить вопросы по лечению коронавируса или пожаловаться на возникающие проблемы можно в департамент здравоохранения по «горячей» линии 8 (800) 350-17-33. Колл-центр работает ежедневно, включая выходные, с 08:00 до 20:00. Также можно отправить сообщение по воцапу или вайберу по номеру 8 (904) 252-90-02.