В Камешковском районе, где с рельсов сошли вагоны с нефтепродуктами, закончили ликвидировать последствия

Как сообщают специалисты Горьковской железной дороги, основные мероприятия по ликвидации экологических последствий схода грузовых вагонов в районе станции Новки-1 завершены. Напомним, из-за того, что с рельсов сошли несколько вагонов с нефтепродуктами, был объявлен режим ЧС. К 11 декабря с места случившегося было вывезено порядка 20 тысяч кубометров загрязненного грунта, из них 10,9 тысяч отправили на специальные предприятия для дальнейшего обезвреживания. Чистым грунтом после вырезки загрязненной почвы засыпали 9,8 тысяч квадратных метров. Как отмечают в Горьковской железной дороге, угрозы загрязнения окружающей среды сейчас нет, но экологические показатели на месте происшествия продолжают проверять. Экологический мониторинг и контрольные лабораторные исследования будут продолжаться до полного восстановления территории.