Директором владимирского департамента молодежной политики стал Николай Костылев

Николай Костылев.

11 декабря комиссия по отбору кандидатов на замещение должности директора создаваемого департамента молодёжной политики и общественных проектов Владимирской области по результатам заочного и очного этапов испытаний рекомендовала утвердить кандидатуры Николая Костылёва на должность руководителя нового ведомства и Елены Яниной – на должность заместителя директора.

"Общественные эксперты отметили стратегический склад ума Николая Костылёва, рациональный и взвешенный подход при подготовке представленной им программы. Высокую оценку получило эмоциональное и живое выступление Елены Яниной, на сегодняшний день возглавляющей комитет по социальной политике областной администрации", сообщается в официальном пресс-релизе.

Напомним, что Николай Костылев до этого работал в Совете Федерации, а среди кандидатов был также общественный активист Роман Александров. Но к нему у областной администрации были финансовые претензии.