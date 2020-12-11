Во Владимире появится новый автобусный маршрут

Новый автобусный маршрут будет обслуживать муниципальное предприятие - «Владимирпассажиртранс». Как рассказали в городской администрации, с 21 декабря начинает выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по автобусному маршруту № 33С, который будет кольцевым. Маршрут пройдет по следующим остановкам: «Пиганово - Институт защиты животных — ул. Родниковая — ул. Михалькова - Институтский городок - Юрьевец - Московское шоссе - пр-кт Ленина — ул. Пугачева — пл. Победы - «Руслан и Людмила» - ул. Пичугина - Садовая площадь - Студеная гора - Золотые ворота — ул. Спасская — ул. Гагарина — ул. Гороховая - Октябрьский пр-кт - пл.Ленина - Владимирский государственный университет - ул.Гастелло - ул.Белоконской - Марьинка - Педагогический институт - ул. Красноармейская - Черемушки — ул. Чайковского — пл. Победы — ул. Пугачева - пр-кт Ленина - Московское шоссе - Юрьевец - Институтский городок — ул. Михалькова - ул.Родниковая - Институт защиты животных - Пиганово». Обещают, что на новом маршруте будут работать больше автобусы. С остановки «Пиганово» первый автобус будет выезжать в шесть утра, а приезжать туда последний автобус будет в 23:35. В час пик ждать его придется восемь-девять минут.