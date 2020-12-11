Спортсменка из Мурома завоевала две медали на Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту

С 7 по 10 декабря в Челябинске состоялись традиционные 15-е Всероссийские соревнования по конькобежному спорту "На призы ледового дворца "Уральская молния".

В соревнованиях приняли участие более 120 спортсменов, из 24 регионов страны, среди которых лидеры сборной России.

Этот старт является квалификационным для участия в чемпионате Европы в многоборье, который состоится в Херенвене (Нидерланды) в январе 2021 года, а также для участия чемпионате Европы по отдельным дистанциям и для участия в Кубках мира.

Как сообщает интернет-портал Муром-24, спортсмен-инструктор МБУ СШОР Елена Еранина завоевала в соревнованиях золото в дисциплине масс-тарт 16 кругов и бронзу на дистанциях 1 500м и 3 000м.