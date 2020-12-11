Во Владимирской области от коронавируса за сутки умерли восемь человек

11 декабря во Владимирской области лабораторно подтверждено 168 новых случаев заболевания Covid-19. Из них 41 – во Владимире, 17 – в Муромe, 15 – в Гусь-Хрустальном, 11 – в Коврове, по 9 – в Вязниках, Суздале и Юрьеве-Польском, по 7 – в Кольчугине и Петушках, по 6 – в Камешкове, Киржаче и Меленках, по 5 – в Александрове, Гороховце и Радужном, по 4 – в Красной Горбатке и Собинке, 2 – в Судогде. Всего в области зарегистрировано 14892 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Подробнее мы писали об этом здесь.

В больницах региона действуют 1679 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 1476 из них заняты, что составляет 88 процентов, свободны 203 койки. За сутки от коронавируса в области умерли восемь человек, всего летальных случаев - 368. 13247 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за сутки 163 человека.

Номер телефона «горячей линии» департамента здравоохранения Владимирской области: 8 (800) 350-17-33. Колл-центр работает ежедневно, включая выходные, с 08:00 до 20:00. Обращения граждан также принимаются в виде текстовых сообщений по WhatsApp или Viber по номеру 8 (904) 252-90-02.