В Камешково мать четырех детей убила многодетного отца

Трагедия произошла в Камешковском районе, где две многодетные семьи собрались посидеть вместе дома. Гости и хозяева выпили и между мужчинами вспыхнул конфликт. Они вышли разобраться во двор. Вскоре туда же вышла и одна из многодетных матерей. Увидев во дворе одного хозяина дома, женщина поругалась с ним. После нецензурной брани она решила убить хозяина и, взяв на кухне нож, подошла к нему со спины и внезапно ударила в заднюю часть грудной клетки слева, повредив левое легкое и сердца. Раненый многодетный отец умер от острой кровопотери. Мать четырех детей, ставшая убийцей, признала вину. Суд приговорил женщину к семи с половиной годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.